Uomini e Donne, addio all’ex dama Erica Hauser (Di martedì 6 aprile 2021) Grave lutto per Uomini e Donne: è morta l’ex dama e modella del trono over Erica Hauser. Aveva solo 45 anni, il dolore sui social. E’ venuta a mancare a soli 45 anni l’ex dama del trono over Erica Hauser. Ex modella ed ex volto della trasmissione di Maria De Filippi, aveva lasciato il programma L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 6 aprile 2021) Grave lutto per: è morta l’exe modella del trono over. Aveva solo 45 anni, il dolore sui social. E’ venuta a mancare a soli 45 anni l’exdel trono over. Ex modella ed ex volto della trasmissione di Maria De Filippi, aveva lasciato il programma L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

