Tommaso Zorzi | al via il Punto Z | il nuovo format su Mediaset Play

Al via domani, mercoledì 7 aprile, il nuovo format dal titolo Il Punto Z con alla conduzione Tommaso Zorzi Un nuovo format che vede protagonista l'attuale opinionista dell'Isola dei Famosi Tommaso Zorzi sarà disponibile da domani, mercoledì 7 aprile, su Mediaset Play alle 20.45. Il format si chiama Il Punto Z ed è un late show che mixa talk show, gioco e varietà con ospiti a sorpresa. La sigla scelta, Sugli Sugli Bane Bane, vede coinvolti i volti femminili dell'Isola, Ilary Blasi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Il Punto Z, realizzato e prodotto da RTI, nasce da un'idea di Tommaso Zorzi e Gabriele Parpiglia, ...

