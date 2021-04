TimeSplitters 2 in 4K è rimasto nascosto in Homefront | The Revolution per tutto questo tempo

Leggi su eurogamer

(Di martedì 6 aprile 2021) In un post su Twitter, l'ex sviluppatore di Crytek Matt Phillips ha rivelato che una versione completamente giocabile del classico per PS22 era stata nascosta all'interno di: The, lo sparadel 2016 di Deep Silver. La rivelazione è avvenuta quando Jan Willem Nijman ha chiesto degli easter egg nascosti dagli sviluppatori. Ora, non è esattamente una novità che: Thecontenga riferimenti a2. Già dall'uscita del gioco era stata pubblicizzata la presenza dei primi due livelli dell'FPS per PS2 e Xbox, che erano accessibili attraverso un cabinato arcade, ma qui si sta parlando proprio di2. Phillips menziona anche il modo in cui il gioco è stato ...