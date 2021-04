Thailandia riduce la quarantena per gli arrivi internazionali (Di martedì 6 aprile 2021) Durante la quarantena in Thailandia, gli stranieri devono sottoporsi a test molecolari e tutti gli arrivi sono soggetti a tracciamento (info: http://turismothailandese.it). . 6 aprile 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 aprile 2021) Durante lain, gli stranieri devono sottoporsi a test molecolari e tutti glisono soggetti a tracciamento (info: http://turismothailandese.it). . 6 aprile 2021

Ultime Notizie dalla rete : Thailandia riduce Thailandia riduce la quarantena per gli arrivi internazionali Per entrare in Thailandia, si deve essere in possesso di visto valido o permesso di rientro, certificato di ingresso (COE) rilasciato da Ambasciata o Consolato reale thailandese; polizza di ...

Thailandia riduce la quarantena per gli arrivi internazionali - Asia ANSA Nuova Europa Thailandia riduce quarantena per gli arrivi internazionali (ANSA) – ROMA, 06 APR – Quarantena ridotta per i viaggiatori in arrivo in Thailandia. La Tourism Authority of Thailand (TAT) ha annunciato che il governo reale thailandese ha approvato nuove ...

Thailandia riduce la quarantena per gli arrivi internazionali (ANSA) - ROMA, 06 APR - Quarantena ridotta per i viaggiatori in arrivo in Thailandia. La Tourism Authority of Thailand (TAT) ha annunciato che il governo reale thailandese ha approvato nuove norme di ...

