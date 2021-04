Renzi e Letta si incontrano dopo cinque anni: intesa per un fronte comune alle amministrative d’autunno (Di martedì 6 aprile 2021) Enrico Letta e Matteo Renzi si sono incontrati nella mattina di oggi, 6 aprile, per discutere delle future alleanze tra il Partito Democratico e Italia Viva. I due non si vedevano da cinque anni: una rottura provocata da quell’«Enrico stai sereno» mandato a dire da Renzi a gennaio 2014 e che precedette la caduta del mandato di Letta a Palazzo Chigi. Nonostante le ormai note ruggini tra loro, secondo quanto ha appreso Open è stato un incontro senza tensioni. Il faccia a faccia è durato 40 minuti e si è tenuto nella sede Arel. «Ci siamo rivisti dopo tanti anni, abbiamo affrontato varie questioni», ha detto Renzi a L’Aria che tira su La7. «Letta sta cercando di fare un lavoro molto serio nel Pd, gli ... Leggi su open.online (Di martedì 6 aprile 2021) Enricoe Matteosi sono incontrati nella mattina di oggi, 6 aprile, per discutere delle futureanze tra il Partito Democratico e Italia Viva. I due non si vedevano da: una rottura provocata da quell’«Enrico stai sereno» mandato a dire daa gennaio 2014 e che precedette la caduta del mandato dia Palazzo Chigi. Nonostante le ormai note ruggini tra loro, secondo quanto ha appreso Open è stato un incontro senza tensioni. Il faccia a faccia è durato 40 minuti e si è tenuto nella sede Arel. «Ci siamo rivistitanti, abbiamo affrontato varie questioni», ha dettoa L’Aria che tira su La7. «sta cercando di fare un lavoro molto serio nel Pd, gli ...

