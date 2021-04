Programmazione Jannik Sinner 2021 | tutti i tornei a cui parteciperà

Leggi su sportface

(Di martedì 6 aprile 2021) Tra le rivelazioni della rimaneggiata stagione Atp 2020 c’è stato sicuramente, tennista azzurro che è riuscito ad affermarsi ad alti livelli. Oltre ad un prestigioso quarto di finale raggiunto al Roland Garros, il classe 2001 è stato capace di aggiudicarsi il primo torneo in carriera a livello Atp trionfando sul cemento indoor di Anversa. Fondamentale perripartire da dove aveva lasciato e continuare a fare progressi. Il tennista altoatesino inaugurerà la stagione a Melbourne, dove prenderà parte ad uno dei due Atp 250 in programma dall’1 febbraio.sarà quindi ai nastri di partenza degli Australian Open, dove purtroppo non sarà testa di serie. Ciononostante,potrà passare una settimana al fianco di Rafa Nadal in quanto sarà il suo partner per i primi sette giorni ...