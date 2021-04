Palestinese ucciso dai soldati israeliani in Cisgiordania (Di martedì 6 aprile 2021) . I militari: “Sventata una minaccia”. ROMA – Un nelle prime ore di martedì 6 aprile 2021. Come raccontato dai media locali, citati dall’Ansa, l’uomo ha perso la vita dopo “essere stato ferito alla testa a Bir Nabala“. Coinvolta nella sparatoria anche la moglie che è rimasta ferita alla schiena. Sono in corso tutto gli accertamenti per verificare quanto successo e nei prossimi giorni si avranno delle importanti novità. Palestinese ucciso dai soldati israeliani L’episodio ha nuovamente riacceso la tensione tra Israele e Palestina. Secondo i media locali, la sparatoria è avvenuta nelle prime ore di martedì 6 aprile 2021 mentre la coppia era in macchina. Sulla vicenda ci sono due versioni diversi. Secondo i militari israeliani la macchina avrebbe “accelerato improvvisamente” e la reazione ... Leggi su newsmondo (Di martedì 6 aprile 2021) . I militari: “Sventata una minaccia”. ROMA – Un nelle prime ore di martedì 6 aprile 2021. Come raccontato dai media locali, citati dall’Ansa, l’uomo ha perso la vita dopo “essere stato ferito alla testa a Bir Nabala“. Coinvolta nella sparatoria anche la moglie che è rimasta ferita alla schiena. Sono in corso tutto gli accertamenti per verificare quanto successo e nei prossimi giorni si avranno delle importanti novità.daiL’episodio ha nuovamente riacceso la tensione tra Israele e Palestina. Secondo i media locali, la sparatoria è avvenuta nelle prime ore di martedì 6 aprile 2021 mentre la coppia era in macchina. Sulla vicenda ci sono due versioni diversi. Secondo i militarila macchina avrebbe “accelerato improvvisamente” e la reazione ...

