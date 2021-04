Orrore a Napoli | uomo ucciso a coltellate in strada

(Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il corpo senza vita di unè stato ritrovato poco prima delle 18 in via Stefano Barbato nel quartiere San Giovanni a Teduccio, periferia est di. La vittima, che non è stata al momento identificata, è stata uccisa a. Indagini in corso da parte del commissariato San Giovanni-Barra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

