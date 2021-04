Nelle prossime ore potrebbe scattare la zona rossa (Di martedì 6 aprile 2021) In Sicilia i casi sono sotto la quota dei mille, ma più della metà sono nel capoluogo. Per questo si sta pensando ad un lockdown a Palermo. Covid, ipotesi lockdown a Palermo: la metà dei casi in Sicilia sono nel capoluogo su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 6 aprile 2021) In Sicilia i casi sono sotto la quota dei mille, ma più della metà sono nel capoluogo. Per questo si sta pensando ad un lockdown a Palermo. Covid, ipotesi lockdown a Palermo: la metà dei casi in Sicilia sono nel capoluogo su Notizie.it.

Advertising

rusembitaly : Il 12.04 ricorre il 60-mo anniversario del primo volo umano nello spazio che portò il cosmonauta sovietico Yuri Gag… - alex_orlowski : aoh @brumottistar nelle prossime settimane ne ho anche per te! are you ready Vittorio Brumotti? #facciamorete… - Yuki47604868 : @sangiosbrando Prima devono finire gli ospiti del pomeridiano, nelle prossime puntate sicuramente arriverà anche le… - Alberto_Gerli : La #Lombardia sta seguendo il trend migliore. Continuerà a diminuire nelle prossime settimane. - DrowningInBlack : Ho deciso di mettere un meteorite accanto al mio nome per simboleggiare il macigno di studio che si abbatterà su di… -