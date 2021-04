Milano: Agenzia Dogane intercetta 237 articoli moda contraffatti inviati per posta (Di martedì 6 aprile 2021) Milano, 6 apr. (Adnkronos) – Nel corso del primo trimestre dell’anno i funzionari dell’Agenzia delle Dogane in servizio al Centro di smistamento postale di Milano-Roserio hanno scoperto e sequestrato 237 articoli contraffatti, di cui 156 orologi e 81 accessori di abbigliamento, principalmente borse e scarpe, con i brand della moda più ricercati. Gli articoli contraffatti sono stati rinvenuti in piccole spedizioni postali provenienti dalla Cina e in misura minore dal Regno Unito, destinate a soggetti privati residenti sull’intero territorio nazionale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 6 aprile 2021), 6 apr. (Adnkronos) – Nel corso del primo trimestre dell’anno i funzionari dell’dellein servizio al Centro di smistamentole di-Roserio hanno scoperto e sequestrato 237, di cui 156 orologi e 81 accessori di abbigliamento, principalmente borse e scarpe, con i brand dellapiù ricercati. Glisono stati rinvenuti in piccole spedizionili provenienti dalla Cina e in misura minore dal Regno Unito, destinate a soggetti privati residenti sull’intero territorio nazionale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : È 'Futura' il logo prescelto per rappresentare le Olimpiadi invernali di #MilanoCortina2026. L'evoluzione tricolor… - Agenzia_Ansa : La Procura di Milano ha inoltrato alle autorità svizzere una rogatoria con la quale intende far luce sull'origine… - TV7Benevento : Milano: Agenzia Dogane intercetta 237 articoli moda contraffatti inviati per posta... - rob_milano : @Agenzia_Italia Comunque, se si ha tempo, si possono trovare anche altri virus e batteri e numerosi funghi. Per for… - Coseaca00066388 : Comunque secondo me sono tornati a Milano ieri, perché oggi l'agenzia è aperta e lui dovrebbe lavorare.. Quindi mag… -