Leonardo, a modo suo, sostiene ammirato la superiorità dell'altra metà (Di martedì 6 aprile 2021) del cielo. Assertivo, convinto, proclama il diritto di parità sempre e comunque, sedicente scevro da preconcetti si diletta nello ... Leggi su leggo (Di martedì 6 aprile 2021) del cielo. Assertivo, convinto, proclama il diritto di parità sempre e comunque, sedicente scevro da preconcetti si diletta nello ...

Advertising

alessitimica : RT @maniconio: Il modo in cui Tommaso ha dedicato due minuti contati a Ibla e a Rosa mentre con Leonardo ci ha dedicato quasi 10 minuti di… - maniconio : Il modo in cui Tommaso ha dedicato due minuti contati a Ibla e a Rosa mentre con Leonardo ci ha dedicato quasi 10 m… - brmic169 : RT @_angeee_: @RudyZerbi @radiodeejay oltre l'# in tendenza , in che altro modo dovremmo farci sentire? Stiamo ancora aspettando una rispos… - frenchlady87 : RT @_angeee_: @RudyZerbi @radiodeejay oltre l'# in tendenza , in che altro modo dovremmo farci sentire? Stiamo ancora aspettando una rispos… - rosanne_sammut : RT @_angeee_: @RudyZerbi @radiodeejay oltre l'# in tendenza , in che altro modo dovremmo farci sentire? Stiamo ancora aspettando una rispos… -