Lega | cosa fa Regione Lazio per prevenire contagi su Tpl?

Roma – "Alla luce delle tracce di Covid trovate sui mezzi pubblici di Roma e del Lazio chiediamo alla Regione Lazio a guida PD-5 Stelle di conoscere quali misure di prevenzione-protezione di tipo collettivo e individuale, a livello organizzativo e strutturale, sono state programmate e/o attuate per la tutela della salute di lavoratrici, lavoratori e delle migliaia di passeggeri della Provincia di Roma che quotidianamente fruiscono dei servizi Legati al Trasporto pubblico locale". Cosi' in un comunicato Tony Bruognolo, Luca Quintavalle e Antonio Proietti, segretari politici della Lega Provincia di Roma.

