Isoardi vs Zorzi: Stefania Orlando tira una frecciatina a Elisa per difendere il suo Tommaso (Di martedì 6 aprile 2021) All’Isola dei Famosi va in scena un frizzante botta e risposta tra Elisa Isoardi e Tommaso Zorzi. L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco e l’opinionista del reality di Canale 5 hanno avuto uno scambio di vedute non proprio pacifico, tanto che su Twitter è intervenuta addirittura Stefania Orlando. Ma cosa si saranno mai detti? LEGGI ANCHE — Isola dei famosi, Ilary Blasi criticata da Roberto Alessi: ‘Aggressivetta… Ha fatto una cavolata’ All’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi e Tommaso Zorzi danno vita a un botta e risposta un po’ nervoso tanto da scatenare anche l’intervento di Stefania Orlando. Foto: Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyIsola dei ... Leggi su funweek (Di martedì 6 aprile 2021) All’Isola dei Famosi va in scena un frizzante botta e risposta tra. L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco e l’opinionista del reality di Canale 5 hanno avuto uno scambio di vedute non proprio pacifico, tanto che su Twitter è intervenuta addirittura. Ma cosa si saranno mai detti? LEGGI ANCHE — Isola dei famosi, Ilary Blasi criticata da Roberto Alessi: ‘Aggressivetta… Ha fatto una cavolata’ All’Isola dei Famosi,danno vita a un botta e risposta un po’ nervoso tanto da scatenare anche l’intervento di. Foto: Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyIsola dei ...

Advertising

tranviadeseo : RT @oocisola: - Tommaso Zorzi: “è veramente noioso vedere spegnere queste dinamiche in palapa, basta con questo buonismo” - Elisa Isoardi:… - MarioManca : #Isola: tra strategie e quella frecciantina di Elisa Isoardi - Feffe1992 : RT @Federic32719920: @oocisola #ElisaIsoardi #ISOARDITEAM #Isoardi eli che asfalta il ragazzino viziato amore lo hai vinto perché raccomand… - Feffe1992 : RT @Federic32719920: @oocisola @tommaso_zorzi ma chi te lo ha fatto vincere non certo noi forse perché sei raccomandato da pariglia @Parpi… - Feffe1992 : RT @gieffepparo: Praticamente per tenere Zorzi nel ruolo dell'opinionista-che-dice-cazzate abbiamo perso Akash Kumar e Elisa Isoardi. Bel l… -