Ingenuity sopravvive alla sua prima fredda notte marziana

(Di martedì 6 aprile 2021) Eccolo, lasciato finalmente solo sul terreno di Marte dal suo compagno di viaggio, il rover della Nasa Perseverance che si è allontanato di qualche metro. L'elicotterino ha superato indenne la suarigida, con temperature che scendono fino a -90° gradi centigradi che, potenzialmente, potrebbero danneggiare i componenti del piccolo drone. Ora, esposto ai raggi del Sole, nel cratere Jezero, sta ricaricando le batterie in attesa dei primi test di funzionamento dei rotori, fino al primo volo vero e proprio che dovrebbe avvenire, se tutto va bene, nel giro di qualche giorno, probabilmente entro l'11 aprile 2021."Se non abbiamo energia sufficiente non possiamo volare - ha spiegato MiMi Aung, responsabile del progettoal Jet Propulsion Laboratory (Jpl) della NASA - ...