Gruppo Cassa Centrale e Caritas Italiana avviano progetti in nove diocesi per sostenere le comunità locali (Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – Hanno preso avvio con la Pasqua nove progetti Diocesani per aiutare famiglie e microimprese colpite dalla crisi e persone senza fissa dimora, con il sostegno di una donazione di 1 milione di euro annunciata alla fine dello scorso anno da Cassa Centrale e dalle società del Gruppo Allitude (ICT e back office), Assicura e Claris Leasing. I progetti di diversa entità e durata, che saranno completati entro la fine dell'anno, offriranno un supporto concreto ad oltre 2.000 famiglie, 150 piccole imprese e 100 persone senza dimora, nelle città di Bari, Bologna, Brescia, Cuneo, Padova, Roma, Trento, Treviso e Udine. Un aiuto che si concretizzerà con interventi di sostegno al reddito – compreso l'aiuto materiale – e servizi di orientamento. Un monitoraggio condotto dalla Caritas Italiana, presso la propria rete di ...

