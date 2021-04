Giulia Salemi ha incontrato il figlio di Pierpaolo Pretelli (Di martedì 6 aprile 2021) Continua la storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che ha appena presentato il figlio Leonardo, avuto dalla modella Ariadna Romero, a Giulia. A comunicarlo sui social è Pierpaolo stesso, che si è detto raggiante di questo grande passo avanti. “Voglio dare una notizia all’esercito Prelemi, o setta, adesso dicono anche questo. Ieri Giulia e Leonardo si sono conosciuti per la prima volta. Lei è stata con mio figlio. Abbiamo passato delle ore insieme. Come è andata? Benissimo, alla grandissima, sono felicissimo. È stato un momento che ha riempito la mia felicità Per me era talmente una cosa importante che non avrei mai fatto questo passo senza la consapevolezza di ciò che provo per Giulia e di quello ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 6 aprile 2021) Continua la storia d’amore tra, che ha appena presentato ilLeonardo, avuto dalla modella Ariadna Romero, a. A comunicarlo sui social èstesso, che si è detto raggiante di questo grande passo avanti. “Voglio dare una notizia all’esercito Prelemi, o setta, adesso dicono anche questo. Ierie Leonardo si sono conosciuti per la prima volta. Lei è stata con mio. Abbiamo passato delle ore insieme. Come è andata? Benissimo, alla grandissima, sono felicissimo. È stato un momento che ha riempito la mia felicità Per me era talmente una cosa importante che non avrei mai fatto questo passo senza la consapevolezza di ciò che provo pere di quello ...

