Farmacie | ricavi in calo nonostante la pandemia Crolla l’affluenza dei consumatori | -10% a Napoli nel 2020

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Farmacie ricavi

Il Denaro

In Liguria, Molise, Basilicata e Calabria, invece, di fare i test rapidi nellenon se ne ... La pubblicità, in un periodo in cui l'economia è ferma, offre deilimitati. Non in linea con ...Aperte edicole, tabaccai ee parafarmacie. Chiusi parchi, giardini e cimitero. A spiegare ... La pubblicità, in un periodo in cui l'economia è ferma, offre deilimitati. Non in linea con ...06 APR - Sembra un controsenso, ma anche se la farmacia è stata uno dei baluardi durante la pandemia da Covid-19, restando sempre aperta, il mercato italiano dei prodotti venduti in farmacia continua ...Il mercato aveva già chiuso il 2020 con un calo dell’1,7% rispetto al 2019, segnando un fatturato annuale totale di 24 miliardi di euro. Tra i grandi capoluoghi italiani, Milano ha subito le conseguen ...