Facebook, 533 milioni di dati rubati: paura tra gli utenti (Di martedì 6 aprile 2021) Online oltre 533 milioni di dati rubati da Facebook. Ennesima falla nel sistema sulla privacy, per il socialnetwork più famoso al mondo Ancora una grossa falla nel sistema per Facebook.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

