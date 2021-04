F1 | Leclerc | ' felice alla Ferrari | obiettivo tornare in alto'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Leclerc felice

Charlesè reduce dal sesto posto nella gara inaugurale del Mondiale di Formula Uno in Bahrain e guarda al prossimo GP in programma a Imola il 18 aprile. Intervistato da Motorsport.it il ...Che cosa si aspetta, invece, dalla Ferrari die Sainz Jr? 'Vorrei vedere una Rossa ... Facile o difficile gestire la notorietà? 'Semplicemente sonose qualcuno mi riconosce per strada, ..."Credo che sia stato fatto un buonissimo lavoro, ma bisogna rimanere con i piedi per terra. Siamo convinti di non esserci risparmiati, ma in Formula 1 bisogna sempre essere molto cauti perché tutto è ...Charles Leclerc è reduce dal sesto posto nella gara inaugurale del Mondiale di Formula Uno in Bahrain e guarda al prossimo GP in programma a Imola il 18 aprile. Intervistato da Roberto Chinchero su Mo ...