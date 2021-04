(Di martedì 6 aprile 2021) L’Ema sta studiando il caso e si pronuncerà a breve. Alcuni stati - il Canada, la Francia, la Germania, l’Olanda - hanno sospeso la somministrazione alle fasce più giovania popolazione e valutazioni simili sono in corso nel Regno Unito. E così, mentre gli esperti stanno lavorando per capire se effettivamente ci sia una eventuale correlazione tra il vaccinoe i - rarissimi - casi di trombosi segnalati in alcuni Paesi, e se sarà il caso di limitarne la somministrazione ad alcune fasce d’età, le categorie che in Italia hanno lo hanno già ricevuto chiedono. Tra loro, in primis,. Sullo sfondo, ancora una volta, un caos comunicativo che rischia di mettere un nuovo freno alla campagna vaccinale. Proprio nel momento ...

Advertising

marisamoles : RT @HuffPostItalia: 'Decisioni nette su Astrazeneca': forze dell'ordine e insegnanti esigono chiarezza - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: 'Decisioni nette su Astrazeneca': forze dell'ordine e insegnanti esigono chiarezza - HuffPostItalia : 'Decisioni nette su Astrazeneca': forze dell'ordine e insegnanti esigono chiarezza - bertolire : @maluni54 @FurioGarbagnati @DossiCarla Ma io non critico il metodo, che è condivisibile, ma la tempistica di tutto… - y_boris_nyc : RT @ignaziomarino: Qui negli USA il #virus ha ucciso più persone di tutte quelle decedute nelle due guerre mondiali. È scientificamente dim… -

Ultime Notizie dalla rete : Decisioni nette

ViaggiNews.com

...il 2021 "l'anno in cui i finanziamenti stanziati per realizzare l'azzeramento delle emissioni...crescita resiliente sarà raggiunta senza una seria integrazione degli aspetti Esg nelle...... che giudicano questeincompatibili con la presidenza della COP26 che si terrà a Glasgow ...presentare i propri ambiziosi piani per ridurre le emissioni e fissare obiettivi di emissioni...Domani la valutazione dell'Ema sul prodotto di Oxford. Alcuni Paesi hanno limitato la somministrazione agli over 55. De Luca: "Disastro comunicativo, il governo si pronunci" ...Su AstraZeneca ancora non si è trovata una stessa linea di condotta in Europa. I paesi si stanno regolando in ordine sparso per effetto di alcuni casi di trombosi che, seppur in percentuale minima, ha ...