Covid, sui mezzi pubblici il virus circola: il ritorno in classe è ancora pieno di dubbi (Di martedì 6 aprile 2021) Da domani, 7 aprile, torneranno in classe moltissimi studenti. In zona rossa fino alla prima media mentre in zona arancione anche gli studenti di scuola superiore fino al 75%. Proprio per quanto riguarda gli studenti di scuola secondaria di secondo grado, che fanno uso in moltissimi casi dei mezzi di trasporto pubblico, ci si pone la domanda: è sicuro mandarli a scuola con autobus e metropolitana? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 aprile 2021) Da domani, 7 aprile, torneranno inmoltissimi studenti. In zona rossa fino alla prima media mentre in zona arancione anche gli studenti di scuola superiore fino al 75%. Proprio per quanto riguarda gli studenti di scuola secondaria di secondo grado, che fanno uso in moltissimi casi deidi trasporto pubblico, ci si pone la domanda: è sicuro mandarli a scuola con autobus e metropolitana? L'articolo .

