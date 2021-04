Covid | Sileri | “Possibili riaperture dopo il 30 aprile”

(Di martedì 6 aprile 2021) ROMA – “Credo che i dati miglioreranno grazie al sistema rigido di chiusure, la possibilità di riaperture sarà dopo il 30 aprile anche per consolidare i risultati”. Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervenuto ai microfoni di ’24Mattino’, contenitore di Radio24. “Entro fine mese l’obiettivo del mezzo milione di dosi al giorno è fattibile” -ha poi aggiunto Sileri, intervistato in merito alle vaccinazioni anti Covid.

... responsabile del laboratoriodel Policlinico di Bari ; su facebook, la virologa si chiede: "... Le dichiarazioni di PierpaoloDopo il 30 aprile saranno 'possibili delle riaperture'. Lo ha ...Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo: 'I dati miglioreranno grazie al sistema rigido di chiusure' e la possibilità di riaperture sarà da fine mese 'anche per consolidare i risultati'. Luca Zaia è prudente: 'Decidono i tecnici'. ...LEGGI ANCHE – Covid: Sileri, entro aprile arriveranno sicuramente 8 milioni di vaccini L’obiettivo comunque è quello di arrivare a vaccinare tutti i lavoratori, anche quelli delle cosiddette ...Nuovi esami per AstraZeneca in Italia, Francia e Germania. Nelle ultime ore l’Olanda ha optato di sospenderne del tutto l’utilizzo per precauzione, in seguito ad effetti collaterali con trombosi estes ...