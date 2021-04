Coronavirus | controlli dei Nas sui mezzi pubblici | trovate tracce in autobus e treni

Advertising

MediasetTgcom24 : Coronavirus, controlli Nas sui mezzi pubblici: 32 casi di positività #coronavirusitalia - Corriere : Vaccini, New York apre a tutti fino ai 16 anni. Controlli Nas a Roma: tracce di virus su bus e treni locali - TgrRaiToscana : Anche in #Toscana (#Grosseto) controlli dei @_Carabinieri_ dei #Nas su bus, treni, stazioni per identificare tracce… - salutedomani : Controlli NAS coronavirus, 32 casi di positivita' sui mezzi pubblici - AnnaM23189 : RT @ultimenotizie: Tracce di #coronavirus sulle superficie di bus e treni. Lo hanno scoperto i carabinieri del Nas, d'intesa con il ministe… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus controlli

Contenimento della diffusione da Covid - 19: il report deieffettuati dalle Forze dell'Ordine 5 aprile 2021 Gli irpini si sono dimostrati ligi alle ...contenimento del contagio da... senza ipotizzare di dover contenere in città la diffusione del contagio da, supportando in ogni modo quelle famiglie che purtroppo continuano a non aver strumenti utili per una corretta ...L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia ... 8:40 - I carabinieri del NAS, impegnati negli ultimi giorni in una serie di controlli anti Covid, hanno eseguito 756 tamponi ...Questi, dopo la positività di un familiare, è stato sottoposto a controllo medico e posto in isolamento precauzionale. L’esito del tampone naso-faringeo ha evidenziato la positività al Covid-19. Chi è ...