Chi è Matilde Gioli: Biografia, Età, Vero nome, Incidente, Vita privata e Instagram (Di martedì 6 aprile 2021) Matilde Gioli, pseudonimo di Matilde Lojacono, è una nota attrice milanese di 31 anni. Conosciuta soprattutto per aver preso parte al film di successo, Il capitale umano, è al momento impegnata, insieme a Luca Argentero e Gianmarco Saurino, nell’ultima stagione di Doc – Nelle tue mani, in onda su Rai 1. Chi è Matilde Gioli? nome: Matilde Lojacono nome d’arte: Matilde Gioli Segno Zodiacale: Vergine Età: 31 anni Data di nascita: 2 settembre 1989 Luogo di nascita: Milano Professione: attrice Altezza: 168 cm Peso: 57 Kg Tatuaggi: diversi, di cui uno dedicato al padre Profilo Instagram Ufficiale: @MatildeGioli Seguici nel nostro profilo ... Leggi su chiecosa (Di martedì 6 aprile 2021), pseudonimo diLojacono, è una nota attrice milanese di 31 anni. Conosciuta soprattutto per aver preso parte al film di successo, Il capitale umano, è al momento impegnata, insieme a Luca Argentero e Gianmarco Saurino, nell’ultima stagione di Doc – Nelle tue mani, in onda su Rai 1. Chi èLojaconod’arte:Segno Zodiacale: Vergine Età: 31 anni Data di nascita: 2 settembre 1989 Luogo di nascita: Milano Professione: attrice Altezza: 168 cm Peso: 57 Kg Tatuaggi: diversi, di cui uno dedicato al padre ProfiloUfficiale: @Seguici nel nostro profilo ...

Advertising

00_matilde : RT @scarasbratti: 2021 be like: non ha ragione chi ragiona ma chi urla più forte - fracalmaquelbro : RT @moonliIac: comunque non mi fido di chi quando guarda sebastian stan o qualcosa di loki non pensa a matilde - moonliIac : comunque non mi fido di chi quando guarda sebastian stan o qualcosa di loki non pensa a matilde - bho_matilde : RT @ciccikimchi: Programma: LOL chi ride è fuori Obiettivo: non ridere Frank Matano: *respira* Io: #lolchirideefuori - GinevraT5 : 'Rosy con chi hai legato di più?' 'Zelletta..va be Dayane, Samantha, Matilde....(suggerimento di Andrea) Stefania,… -