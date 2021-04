Cannavaro | “Se la Juve manda via Pirlo sbaglia due volte Gattuso? Adesso sono tutti muti”

(Di martedì 6 aprile 2021) Parole non banali quelle di Fabio, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. L’ex difensore die Inter ha parlato dei suoi colleghi Andreae Gennaro, dopo che con loro è diventato campione del mondo: “Calma. Quando laha scelto Andrea sapeva benissimo che non aveva alcuna esperienza. Ed è logico che debba avere il suo tempo per maturare, anche nel rapporto con la squadra. Ciancora 30 punti in ballo dunque è giusto lasciare in sospeso il giudizio. E poi ha fatto cose buone, lanciando giovani e gestendo uno spogliatoio complicato, di gente che ha vinto tanto. Certo, alcune cose non funzionano, hato: è un umano. È un patrimonio che va tutelato. Del resto se lanon lo confermasse allora che lo ha scelto a ...

