CALCIOMERCATO MILAN – Castillejo, fissato il prezzo / News (Di martedì 6 aprile 2021) Il MILAN è pronto a cedere Castillejo nel prossimo CALCIOMERCATO. Già fissato anche il prezzo dai rossoneri. Nella video News le ultime. Leggi su pianetamilan (Di martedì 6 aprile 2021) Ilè pronto a cederenel prossimo. Giàanche ildai rossoneri. Nella videole ultime.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MILAN FASE DI STALLO PER IL RINNOVO DI CALHANOGLU Juventus in pole in caso di mancato accordo… - SkySport : Calhanoglu, stallo totale per il rinnovo con il Milan. Spunta l'ipotesi Juventus - Gazzetta_it : Occhio #Milan, #Romagnoli vuole 6 milioni: rinnovo difficile - violanews : Ibrahimovic, 40 anni e rinnovo. Per il Milan l’erede ideale è Vlahovic - - Giacomobacci2 : RT @MilanLiveIT: Sarà in #SerieA il futuro di #Kvaratskhelia? ???? Il suo agente è in arrivo in Italia ?????? -