Bologna | Isabella Conti conferma | “Io candidata sindaco? Ci sto pensando”

(Di martedì 6 aprile 2021) BOLOGNA – Isabella Conti questa volta non si tira indietro. Oggi il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, l’ha lanciata come possibile candidata a sindaco di Bologna. E la prima cittadina di San Lazzaro conferma. “Ho promesso che ci avrei pensato“, dice Conti, in una dichiarazione all’agenzia Dire. “Il segretario di Italia Viva è l’ultimo, in ordine di tempo, ad auspicare il mio impegno per Bologna- dice Conti- da settimane me lo stanno chiedendo in molti e a tutti ho sempre risposto che non ero della partita”. Negli ultimi giorni, però, “con crescente insistenza sono stata contattata da pezzi della società civile, volontariato, associazionismo e da esponenti politici di centrosinistra, preoccupati che lo schema messo in campo fino ad ora possa consegnare Bologna alla destra”.