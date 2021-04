Ambulanti | la protesta in tutta Italia | «Vogliamo lavorare» Tensioni a Montecitorio e scontri con la polizia

(Di martedì 6 aprile 2021) Da Milano a Roma, Bari a Napoli scendono in piazza gliche vendono prodotti non alimentari: chiedono di poter riaprire e di ricevere aiuti dal governo. A Roma feriti due poliziotti e fermati alcuni manifestanti

Advertising

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in tutta Italia protesta ambulanti: 'Fateci riaprire' #coronavirusitalia - fanpage : Ultim'ora La protesta degli ambulanti paralizza il centro di Milano. - Affaritaliani : A Milano la protesta degli ambulanti, traffico in tilt - alabardante : RT @iofausto: Protesta degli ambulanti, bloccata la Napoli-Caserta - alabardante : RT @iofausto: Roma nel corso della protesta degli ambulanti -

Ultime Notizie dalla rete : Ambulanti protesta

Oggi ladei commercianti anche in altre città. Tensioni pure a Milano dove nelle strade sono scesi anche i lavoratori dei mercatie dei bus turistici. - Insulti e cori contro il ...'Vogliamo lavorare', ladegliblocca la tangenziale di Bari: 'Siamo allo stremo, nessuno ci ascolta' 1 aprile 2021deglisulla statale 16, indagini della Digos sulla manifestazione 2 ...Tensione a Roma durante la manifestazione dei ristoratori italiani davanti a Montecitorio, almeno 2 persone sono state identificate dalle forze dell'ordine.Categoria in ginocchio, mattinata di protesta per gli operatori mercatali di tutta Italia, incontro a Caserta per gli ambulanti del settore non alimentare. Oltre 7km di coda registrati, rotta verso ...