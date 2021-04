Addio | Yahoo Answers | chiuderà a maggio

(Di martedì 6 aprile 2021) Spesso al centro di commenti divertenti, negli anni era diventato sempre meno popolare:ha deciso di chiuderlo per spostare le risorse su prodotti più usati....

Leggi anche > Era da 16 anni cheAnswers esercitava il suo ruolo: una vera rivoluzione all'epoca, uno strumento obsoleto adesso, con i motori di ricerca sempre più saturi di notizie e ...A partire dal 20 aprile 2021Answers avrà il primo step prima dell'arresto definitivo. Il blog potrà essere solo letto. Dunque non sarà più possibile produrre domande, né formulare risposte. Il ...Spesso al centro di commenti divertenti, negli anni era diventato sempre meno popolare: Yahoo ha deciso di chiuderlo per spostare le risorse su prodotti più usati.Addio a Yahoo Asnwer: il popolare sito per fare domande, che ha segnato i primi anni di internet, chiude definitivamente. Ecco quando e perché.