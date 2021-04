6 aprile 2009, il terremoto che sconvolse l’Abruzzo (Di martedì 6 aprile 2021) Alle 3.32 del 6 aprile 2009, l’Abruzzo è vittima di un violento terremoto. Il sisma, di magnitudo 5.9, provoca 309 morti e circa 80 mila sfollati. Sono passati dodici anni dal terremoto dell’Abruzzo, il sisma che nelle prime ore del 6 aprile 2009 sconquassò l’Italia centrale. 6 aprile 2009 Alle ore 3.32, in piena notte, un violento sisma di magnitudo 5.9 si origina a 8,8 chilometri di profondità: l’epicentro è L’Aquila, in particolare nella zona compresa tra le frazioni di Roio Colle, Genzano di Sassa e Collefracido. Il terremoto è stato avvertito su una vasta area comprendente tutto il Centro Italia, fino a Napoli, causando panico tra la popolazione, e inducendola a riversarsi in strada. La ... Leggi su newsmondo (Di martedì 6 aprile 2021) Alle 3.32 del 6è vittima di un violento. Il sisma, di magnitudo 5.9, provoca 309 morti e circa 80 mila sfollati. Sono passati dodici anni daldel, il sisma che nelle prime ore del 6sconquassò l’Italia centrale. 6Alle ore 3.32, in piena notte, un violento sisma di magnitudo 5.9 si origina a 8,8 chilometri di profondità: l’epicentro è L’Aquila, in particolare nella zona compresa tra le frazioni di Roio Colle, Genzano di Sassa e Collefracido. Ilè stato avvertito su una vasta area comprendente tutto il Centro Italia, fino a Napoli, causando panico tra la popolazione, e inducendola a riversarsi in strada. La ...

GruppoFICamera : Terremoto L’Aquila • 6 aprile 2009 Un dolore che il tempo non ha cancellato e mai lo farà. Un pensiero di ricordo… - news_mondo_h24 : 6 aprile 2009, il terremoto che sconvolse l’Abruzzo - ErcoleWild : L'Aquila Per non dimenticare. 6 aprile 2009 - 6 aprile 2021 - sulsitodisimone : 6 Aprile 2009 ? Terremoto 5.9 in Abruzzo, avvertito in tutto il centro Italia; devastati L'Aquila e buona parte dei… - Lucia23997964 : RT @valeriogaripoli: 6 aprile 2009 - 6 aprile 2021: L’Aquila per non dimenticare le 309 vittime del sisma che resteranno per sempre nei nos… -