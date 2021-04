Un posto al sole, anticipazioni 6 aprile: un gesto folle (Di lunedì 5 aprile 2021) Un posto al sole concederà ancora ampio spazio alla storyline incentrata su Clara, come rivelano le anticipazioni della soap opera di Rai 3 di martedì 6 aprile. La giovane, dopo settimane di litigi ed incomprensioni con Aberto, ha finalmente deciso di lasciarlo e si è rifugiata presso il centro di ascolto di Giulia, provocando l'ira dell'uomo. La Curcio ha deciso di andare via di casa insieme al piccolo Federico dopo aver scoperto che Alberto ha una relazione con Barbara Filangieri per non perdere il suo impiego presso l'agenzia immobiliare di cui lei è titolare. La giovane, nonostante abbia provato a capire la scelta del compagno, di fronte all'intromissione della Filangieri anche nel suo ruolo di madre, ha preferito troncare la sua relazione con l'avvocato. Clara potrà contare sul sostegno e l'aiuto di Giulia, ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 5 aprile 2021) Unalconcederà ancora ampio spazio alla storyline incentrata su Clara, come rivelano ledella soap opera di Rai 3 di martedì 6. La giovane, dopo settimane di litigi ed incomprensioni con Aberto, ha finalmente deciso di lasciarlo e si è rifugiata presso il centro di ascolto di Giulia, provocando l'ira dell'uomo. La Curcio ha deciso di andare via di casa insieme al piccolo Federico dopo aver scoperto che Alberto ha una relazione con Barbara Filangieri per non perdere il suo impiego presso l'agenzia immobiliare di cui lei è titolare. La giovane, nonostante abbia provato a capire la scelta del compagno, di fronte all'intromissione della Filangieri anche nel suo ruolo di madre, ha preferito troncare la sua relazione con l'avvocato. Clara potrà contare sul sostegno e l'aiuto di Giulia, ...

