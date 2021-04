Torino, positivo Sirigu: il cluster della Nazionale si allarga a undici (Di lunedì 5 aprile 2021) Il Torino ha comunicato che, nel corso dei costanti esami previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di un calciatore della prima squadra. Il tesserato, in accordo con le Autorità sanitarie, è già stato posto in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata. Repubblica ne ha svelato l’identità: si tratta di Salvatore Sirigu. Il cluster della Nazionale si allarga dunque a 11 casi, dopo quelli di Florenzi e Grifo emersi nella giornata di oggi. Il Torino continuerà a seguire l’iter previsto dai protocolli vigenti. Ciò consentirà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 aprile 2021) Ilha comunicato che, nel corso dei costanti esami previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di un calciatoreprima squadra. Il tesserato, in accordo con le Autorità sanitarie, è già stato posto in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata. Repubblica ne ha svelato l’identità: si tratta di Salvatore. Ilsidunque a 11 casi, dopo quelli di Florenzi e Grifo emersi nella giornata di oggi. Ilcontinuerà a seguire l’iter previsto dai protocolli vigenti. Ciò consentirà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività. L'articolo ilNapolista.

