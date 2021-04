Regioni in pressing sul governo per le riaperture dal 20 aprile (Di lunedì 5 aprile 2021) Valutare, in caso di miglioramento dei dati epidemiologici, la riapertura subito dopo il 20 aprile delle attività commerciali ora chiuse: è la posizione che le Regioni ribadiranno giovedì al tavolo con il governo. «Bisogna cambiare l’approccio sulle misure perché funzionano poco – ha spiegato il governatore del Friuli, Fedriga -. È più sicuro andare a pranzo in un ristorante all’aperto con distanziamento o a casa di amici?». Nessuna Cabina di regia per adesso, fanno sapere dal governo: «Sulla base dei … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 5 aprile 2021) Valutare, in caso di miglioramento dei dati epidemiologici, la riapertura subito dopo il 20delle attività commerciali ora chiuse: è la posizione che leribadiranno giovedì al tavolo con il. «Bisogna cambiare l’approccio sulle misure perché funzionano poco – ha spiegato il governatore del Friuli, Fedriga -. È più sicuro andare a pranzo in un ristorante all’aperto con distanziamento o a casa di amici?». Nessuna Cabina di regia per adesso, fanno sapere dal: «Sulla base dei … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

