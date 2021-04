Moto3 GP Doha | pagelle e risultati della seconda gara 2021

Advertising

infoitsport : Moto3 GP Doha: Alcoba e McPhee penalizzati dopo la rissa - infoitsport : Rissa tra Alcoba e McPhee in Moto3 nel GP di Doha: arrivano le sanzioni ufficiali - sportface2016 : #Moto3 #DohaGP 2021, rissa #Alcoba-#McPhee: piloti multati e penalizzati per #Portimao - fanpage : Altro che atmosfera pasquale. Immagini poco edificanti, che non potevano restare impunite - CatelliRossella : Moto3: Acosta vince gp Doha, poi Binder e Antonelli - Moto - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Moto3 Doha

Le pagelle del GP diSam Lowes 10 - Dominatore Dopo un venerdì leggermente sotto le attese a ... Se ininfatti il team di Aki Ajo ha Pedro Acosta, in Moto2 può godersi la crescita ...GP, Andrea Migno lancia l'appello: 'Serve la Superpole' Izan Guevara: 7 Caduto rovinosamente nel warm up, il debuttante è stato portato via in barella al centro medico, per lui nessuna ...Come ci aveva insegnato il 2020, la seconda gara che si corre sullo stesso tracciato non è mai uguale alla prima. Riserva sempre sorprese e novità e il cambiamento delle temperature e delle ...La scazzottata costa cara. La rissa fra Jeremy Alcoba e John McPhee nel corso del GP di Doha della Moto3 avrà un'appendice nel prossimo GP, in programma in Portogallo, a Portimao, nel week end del 18 ...