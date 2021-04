LIVE Olimpia Milano-Varese 11-12, Serie A basket in DIRETTA: Datome contro Ruzzier e Scola, è lotta al Forum (Di lunedì 5 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce così il primo quarto, con un’ottima Openjobmetis avanti grazie al duo Ruzzier-Scola, ma non solo. 18-24 Bel numero di Micov vicino a canestro, arriva l’appoggio. 16-24 Tripla sì frontale, ma da davvero lontano di Rodriguez che prova a scuotere Milano. 13-24 FERRERO! Anche il capitano varesino da tre, è +11 Openjobmetis! Shields da tre, palla che si incastra tra ferro e tabellone, rimessa Olimpia perché questa situazione si considera alla stregua della contesa e dunque della bruttura del possesso alternato. Milano però commette infrazione di cinque secondi sulla rimessa di Rodriguez, e perciò palla a Varese con 1’22” alla prima sirena. 13-21 Che gran tripla di Anthony Beane! L’ex Roma riesce ad ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFinisce così il primo quarto, con un’ottima Openjobmetis avanti grazie al duo, ma non solo. 18-24 Bel numero di Micov vicino a canestro, arriva l’appoggio. 16-24 Tripla sì frontale, ma da davvero lontano di Rodriguez che prova a scuotere. 13-24 FERRERO! Anche il capitano varesino da tre, è +11 Openjobmetis! Shields da tre, palla che si incastra tra ferro e tabellone, rimessaperché questa situazione si considera alla stregua della contesa e dunque della bruttura del possesso alternato.però commette infrazione di cinque secondi sulla rimessa di Rodriguez, e perciò palla acon 1’22” alla prima sirena. 13-21 Che gran tripla di Anthony Beane! L’ex Roma riesce ad ...

