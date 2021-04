Irrati: «Var un vantaggio, gli arbitri lo riconoscono» (Di lunedì 5 aprile 2021) In campo deve stare “l’arbitro migliore”, ma i direttori di gara “riconoscono che con il Var si tolgono tutta una serie di situazioni fattuali, come il fuorigioco, che prima potevano rovinare la prestazione”. Continua la linea di apertura da parte del presidente dell’Aia, Alfredo Trentalange e l’arbitro Massimiliano Irrati ospite alla Domenica Sportiva ha parlato L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 5 aprile 2021) In campo deve stare “l’arbitro migliore”, ma i direttori di gara “che con il Var si tolgono tutta una serie di situazioni fattuali, come il fuorigioco, che prima potevano rovinare la prestazione”. Continua la linea di apertura da parte del presidente dell’Aia, Alfredo Trentalange e l’arbitro Massimilianoospite alla Domenica Sportiva ha parlato L'articolo

Advertising

ZZiliani : Detto nel giorno del gigantesco rigore cancellato #DeLigt-#Belotti. Questi davvero ci prendono per i fondelli. Non… - CalcioNapoli24 : - sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Irrati: «Var un vantaggio, gli arbitri lo riconoscono»: In campo deve stare “l’arbitro miglio… - cf5a3c201c6948d : RT @ZZiliani: Detto nel giorno del gigantesco rigore cancellato #DeLigt-#Belotti. Questi davvero ci prendono per i fondelli. Non è vero ?@A… - zazoomblog : Serie A larbitro Irrati apre: VAR a chiamata? Ipotesi presa in considerazione - #Serie #larbitro #Irrati #apre: -