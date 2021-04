Facebook, perché un furto di dati del 2019 è tornato ad allarmare gli esperti. E cosa bisogna fare per proteggersi (Di lunedì 5 aprile 2021) I dati rubati da oltre 500 milioni di profili Facebook nel 2019, secondo alcuni esperti citati dalla Cnn e dal Guardian, possono essere ancora usati dagli hacker per compiere furti di identità o frodi. L’allarme è scattato dopo che i dati in questione sono stati pubblicati online. Secondo l’azienda di cyber intelligence Hudson Rock, gli utenti i cui account sono stati violati sono 533 milioni in 106 Paesi. Uno degli Stati maggiormente colpiti dal data breach è l’Italia, con 35,6 milioni di utenti interessati. Quali informazioni sono state rubate Tra le informazioni di cui i pirati informatici sono venuti in possesso ci sono password, generalità, spostamenti, indirizzi mail, relazioni personali e numeri di telefono. «Possono essere ancora sfruttati dai criminali», ha spiegato uno dei ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 aprile 2021) Irubati da oltre 500 milioni di profilinel, secondo alcunicitati dalla Cnn e dal Guardian, possono essere ancora usati dagli hacker per compiere furti di identità o frodi. L’allarme è scattato dopo che iin questione sono stati pubblicati online. Secondo l’azienda di cyber intelligence Hudson Rock, gli utenti i cui account sono stati violati sono 533 milioni in 106 Paesi. Uno degli Stati maggiormente colpiti dal data breach è l’Italia, con 35,6 milioni di utenti interessati. Quali informazioni sono state rubate Tra le informazioni di cui i pirati informatici sono venuti in possesso ci sono password, generalità, spostamenti, indirizzi mail, relazioni personali e numeri di telefono. «Possono essere ancora sfruttati dai criminali», ha spiegato uno dei ...

TeresaBellanova : Sono subissata da messaggi di cittadini pugliesi che chiedono di far presto con la campagna vaccinale. Serve una s… - LegaSalvini : ??++ LETTERA DI MATTEO #SALVINI A LIBERO ++ Caro direttore Feltri, è vero: per me sarebbe stato più semplice resta… - SusannaCeccardi : Chissà perché quelli di sinistra non danno mai il minimo risalto a notizie come questa che, credetemi, non sono cas… - xSha97 : Ma perché dovreste segnalare una che sta palesemente scherzando ma tornatevene su Facebook o Instagram basta - nuvolar97330681 : RT @andreasso1951: Ancora in pericolo i dati dei 533 milioni di profili Facebook hackerati - Mondo - ANSA- Ecco perché non ho mai voluto ap… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook perché 'Aperture dal 20 aprile'. Regioni in pressing su Draghi: dati migliori, priorità palestre ... sostenendo che a maggio si va verso i cambi di colore per molte Regioni, perché 'i numeri della ... ha affermato durante una diretta Facebook il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. 'A 4 ...

Zona arancione, 'aperture dal 20 aprile'. Regioni in pressing sul governo: migliorano i dati, priorità palestre ... sostenendo che a maggio si va verso i cambi di colore per molte Regioni, perché 'i numeri della ... ha affermato durante una diretta Facebook il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. 'A 4 ...

Facebook, perché «Le migliori frasi di Osho» è stata oscurata qualche ora Corriere della Sera ... sostenendo che a maggio si va verso i cambi di colore per molte Regioni,'i numeri della ... ha affermato durante una direttail sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. 'A 4 ...... sostenendo che a maggio si va verso i cambi di colore per molte Regioni,'i numeri della ... ha affermato durante una direttail sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. 'A 4 ...