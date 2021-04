Fabrizio Corona e il messaggio sui social: “Se sei convinto della tua ragione, lotta pronto anche a sacrificare la vita” (Di lunedì 5 aprile 2021) Dopo alcuni giorni di silenzio, Fabrizio Corona nel giorno di Pasqua torna a farsi sentire. E lo fa non direttamente, ma con un post su Instagram pubblicato con ogni probabilità dai suoi collaboratori, dal momento che l’ex re dei paparazzi si trova al momento al carcere di Monza, senza quindi la possibilità di utilizzare il cellulare. “Se sei assolutamente convinto della tua ragione, ripeto, se sei assolutamente convinto della tua ragione e di aver subito una grave ingiustizia lotta pronto anche a sacrificare la tua vita. Servirà per qualcuno, servirà, e qualcuno capirà”, si legge su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Dopo alcuni giorni di silenzio,nel giorno di Pasqua torna a farsi sentire. E lo fa non direttamente, ma con un post su Instagram pubblicato con ogni probabilità dai suoi collaboratori, dal momento che l’ex re dei paparazzi si trova al momento al carcere di Monza, senza quindi la possibilità di utilizzare il cellulare. “Se sei assolutamentetua, ripeto, se sei assolutamentetuae di aver subito una grave ingiustiziala tua. Servirà per qualcuno, servirà, e qualcuno capirà”, si legge su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un ...

