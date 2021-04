“Era tutto fatto”: il clamoroso retroscena di calciomercato di Gosens (Di lunedì 5 aprile 2021) Robin Gosens nella sua autobiografia, in uscita il prossimo 8 aprile, ha confessato d’esser stato vicino a trasferirsi in Germania L’Atalanta nelle due ultime stagioni è terminata sempre terza in classifica e quest’anno viaggia spedita verso un’altra qualificazione in Champions League. I nerazzurri sono al terzo posto a 2 punti dal Milan e con 2 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 5 aprile 2021) Robinnella sua autobiografia, in uscita il prossimo 8 aprile, ha confessato d’esser stato vicino a trasferirsi in Germania L’Atalanta nelle due ultime stagioni è terminata sempre terza in classifica e quest’anno viaggia spedita verso un’altra qualificazione in Champions League. I nerazzurri sono al terzo posto a 2 punti dal Milan e con 2 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AlbertoBagnai : In effetti devo riconoscere di essere stato piuttosto accurato: ci sono voluti due anni. Era tutto molto ovvio. - rtl1025 : ?? Zero morti conteggiati per #Covid ieri a #Londra, come non succedeva da sei mesi: lo confermano i dati disaggrega… - NonSoUmile : RT @thedoctorIies: apro e chiudo parentesi se alcuni si aspettavano il video ringraziamento per i 5mln ben venga, se per altri non era nec… - MamolkcsMamol : RT @Karm3nB: 45 anni, due settimane fa si era sottoposto alla vaccinazione. Muore di trombosi. Caso segnalato all'Aifa. Ma tanto quello er… - __valfoy : Prima di LOL il regno era loro e onestamente che bello tutto -