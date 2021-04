Covid-19: le donne sotto i 50 anni hanno una convalescenza più lenta (Di lunedì 5 aprile 2021) I ricercatori dell’Università di Glasgow con i colleghi delle Università di Oxford, Liverpool, Edimburgo e dell’Imperial College London hanno seguito 327 adulti provenienti da 31 ospedali del Regno Unito. I partecipanti a questo studio sono stati ricoverati in ospedale tra il 5 febbraio 2020 e il 5 ottobre 2020. Gli scienziati li hanno seguiti per un po’ di tempo, contattandoli per almeno tre mesi e fino a 11 mesi dopo la diagnosi da Covid-19. I ricercatori volevano vedere per quanto tempo persistono alcuni sintomi e quali sono le persone che soffrono di questa condizione più a lungo. Questo studio ha dimostrato che le donne sotto i 50 anni di età hanno una probabilità cinque volte maggiore di provare sintomi persistenti da Covid-19 dopo la ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 5 aprile 2021) I ricercatori dell’Università di Glasgow con i colleghi delle Università di Oxford, Liverpool, Edimburgo e dell’Imperial College Londonseguito 327 adulti provenienti da 31 ospedali del Regno Unito. I partecipanti a questo studio sono stati ricoverati in ospedale tra il 5 febbraio 2020 e il 5 ottobre 2020. Gli scienziati liseguiti per un po’ di tempo, contattandoli per almeno tre mesi e fino a 11 mesi dopo la diagnosi da-19. I ricercatori volevano vedere per quanto tempo persistono alcuni sintomi e quali sono le persone che soffrono di questa condizione più a lungo. Questo studio ha dimostrato che lei 50di etàuna probabilità cinque volte maggiore di provare sintomi persistenti da-19 dopo la ...

