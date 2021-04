Coronavirus, in Lombardia 81 morti a Pasqua. Aumentano gli ingressi giornalieri in terapia intensiva: +38 (ieri 22) (Di lunedì 5 aprile 2021) Il bollettino del 5 aprile Nelle ultime 24 ore sono 1.358 i nuovi casi da Coronavirus rilevati in Lombardia. In calo rispetto ai 3.003 del giorno precedente. Il dato arriva a fronte di 17.340 tamponi analizzati, contro i 41.537 di ieri. Il tasso di positività è quindi dello 7.8%. Il numero delle vittime è invece di 81, ieri erano state 74. Per un totale di decessi che è arrivato a quota 31.211.La situazione negli ospedali vede ricoverate 6.626 persone con sintomi, ieri 6.622. Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono invece stati 38, ieri 22. Per un bilancio di 858 persone attualmente ricoverate in area critica. Foto copertina: ANSA/PAOLO SALMOIRAGO Leggi ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 aprile 2021) Il bollettino del 5 aprile Nelle ultime 24 ore sono 1.358 i nuovi casi darilevati in. In calo rispetto ai 3.003 del giorno precedente. Il dato arriva a fronte di 17.340 tamponi analizzati, contro i 41.537 di. Il tasso di positività è quindi dello 7.8%. Il numero delle vittime è invece di 81,erano state 74. Per un totale di decessi che è arrivato a quota 31.211.La situazione negli ospedali vede ricoverate 6.626 persone con sintomi,6.622. Gliinsono invece stati 38,22. Per un bilancio di 858 persone attualmente ricoverate in area critica. Foto copertina: ANSA/PAOLO SALMOIRAGO Leggi ...

