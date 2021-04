Champions | Guardiola | Uefa e Fifa stanno uccidendo i giocatori

Advertising

Gazzetta_it : #Guardiola all'attacco: 'Troppe partite. #Uefa e #Fifa stanno uccidendo i calciatori' - gizzo97 : RT @Gazzetta_it: #Guardiola all'attacco: 'Troppe partite. #Uefa e #Fifa stanno uccidendo i calciatori' - Francescovic17 : RT @pinadero50: ??Durissimo attacco di Guardiola contro Uefa e Fifa - pinadero50 : ??Durissimo attacco di Guardiola contro Uefa e Fifa - lomba_82 : RT @Gazzetta_it: #Guardiola all'attacco: 'Troppe partite. #Uefa e #Fifa stanno uccidendo i calciatori' -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Guardiola

Sono esseri umani, non macchine": la presa di posizione contro Fifa e Uefa è di Pepe arriva nella conferenza stampa della vigilia dell'andata dei quarti diche vedrà il ...A prendere le difese dei calciatori ci pensa il tecnico del Manchester City , Pep, che alla viglia del match diLeague contro il Borussia Dortmund si lascia andare ad uno sfogo.Pep Guardiola ha parlato alla vigilia della sfida di Champions League tra il Manchester City e il Borussia Dortmund: "Sono esseri umani, non macchine. So che alcuni di loro sono tristi perché ...(ANSA) - ROMA, 05 APR - "È troppo, stanno uccidendo i calciatori. Sono esseri umani, non macchine": la presa di posizione contro Fifa e Uefa è di Pep Guardiola e arriva nella conferenza stampa della v ...