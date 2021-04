Amici 20 | Emanuele Filiberto rivela | “Maria mi ha mandato un sms…”

(Di lunedì 5 aprile 2021) L’ultima puntata di20 ha fatto discutere a causa dell’improvvisa eliminazione dal programma di Tommaso Stanzani. In molti, sul web, si sono scagliato contro la giuria del talent, composta da Stefano De Martino, Stash edi Savoia. In particolare, proprio quest’ultimo ha parlato recentemente del suo ruolo all’interno dello showno, giunto … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Tra i giudici del Serale della ventesima edizione dic'è ancheFiliberto di Savoia . Intervistato da Il Giornale, il giudice del talent si è lasciato andare a una confessione su Maria De Filippi svelando i motivi che lo hanno spinto a ...... Stash dei The Kolors e Stefano De Martino e dal principeFiliberto . Nel corso del terzo ...per te - Vediamo nel dettaglio come si è svolto il terzo appuntamento con il Serale di20 . Si ...Amici 20, in una recente intervista il principe Emanuele Filiberto ha confessato il motivo per cui ha deciso di tornare nel programma.Indice dei contenuti1 Avanti un altro di sera – prima puntata1.1 Il mini mondo2 Avanti un altro di sera – ospiti Condividi su Avanti un altro di sera torna nel palinsesto di Canale 5 a partire da dome ...