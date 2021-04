Trieste, esplosione in casa: muore un giovane, ferita una donna (Di domenica 4 aprile 2021) Un giovane è morto e una donna è rimasta ferita a causa di un'esplosione verificatasi in un appartamento nel rione di San Giacomo, in via del Ponzanino a Trieste. Secondo le prime informazioni, le condizioni della donna non sarebbero gravi. Non sono ancora chiare le cause della deflagrazione. Sul posto stanno operando vigili del fuoco, poliziotti e carabinieri, sanitari del 118. "Un dramma, dobbiamo aspettare che vengano svolti accertamenti per capire cosa è successo. Sarebbe stata comunque una giornata di Pasqua difficile a causa del Covid, questo peggiora la situazione. E' un dramma", ha commentato il presidente della Regione Fedriga. Leggi su tg24.sky (Di domenica 4 aprile 2021) Unè morto e unaè rimastaa causa di un'verificatasi in un appartamento nel rione di San Giacomo, in via del Ponzanino a. Secondo le prime informazioni, le condizioni dellanon sarebbero gravi. Non sono ancora chiare le cause della deflagrazione. Sul posto stanno operando vigili del fuoco, poliziotti e carabinieri, sanitari del 118. "Un dramma, dobbiamo aspettare che vengano svolti accertamenti per capire cosa è successo. Sarebbe stata comunque una giornata di Pasqua difficile a causa del Covid, questo peggiora la situazione. E' un dramma", ha commentato il presidente della Regione Fedriga.

