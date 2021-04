Traffico Roma del 04-04-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno bella hai trovate all’ascolto sulla Cassiaintenso e rallentato tra via dei Due Ponti e di raccordo anulare nei due sensi di marcia resta a fare la circolazione sull’intera rete viaria della città riaperto ieri il tratto dellaFiumicino precedentemente chiuso per lavori verso il centro tra l’uscita Magliana Trastevere e lei perché si sposta con i mezzi pubblici ricordiamo che oggi e domani Pasquetta sull’intera rete Atac e sulle linee gestite daTPL sarà in vigore il normale orario dei giorni festivi infine all’Eur Sono in pieno svolgimento i preparativi per il Gran Premio di Formula e gara automobilistica riservata alle monoposto attrazione in programma il 10 e 11 aprile diverse strade del quartiere sono chiuse alo soggette a cambiamenti nella ...