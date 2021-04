The Falcon and the Winter Soldier 1×03 | recensione | un brutto passo falso – RecensioneVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di domenica 4 aprile 2021) La nuova serie Marvel Studios su Disney+ fa unproprio a metà stagione: che cos’è andato storto nel terzo episodio?. Siamo al giro di boa: Theand thedurerà sei episodi e se i primi due ci avevano convinto per il loro ritmo equilibrato e il largo spazio concesso all’introspezione e all’approfondimento dei protagonisti, questa terza settimana ci ha profondamente deluso sotto quasi ogni aspetto. I valori produttivi continuano a essere stellari, ma ci aspettavamo di più dal primo episodio che ha firmato Derek Kolstad, nientepopodimeno che il creatore di John Wick. Vogliamo immaginare … Recensioni giochi L'articolo Theand the, ...

Partiamo da alcuni dati di fatto. La premiere di Falcon and the Winter Soldier, stando a un comunicato stampa della Disney, è stata la più vista, battendo quella di The Mandalorian (che si prende il ...