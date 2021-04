Sileri: "Non fermeremo vaccino Astrazeneca ma Ema sia precisa sui limiti di età" (Di domenica 4 aprile 2021) Il blocco della somministrazione del vaccino di Astrazeneca da parte dell’Olanda non deve preoccupare. Ne è convinto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri che, intervistato dalla Stampa, annuncia:... Leggi su feedpress.me (Di domenica 4 aprile 2021) Il blocco della somministrazione deldida parte dell’Olanda non deve preoccupare. Ne è convinto il sottosegretario alla Salute Pierpaoloche, intervistato dalla Stampa, annuncia:...

