Serie B, gli arbitri della 32a giornata (Di domenica 4 aprile 2021) La Lega B ha comunicato con una nota ufficiale i nominativi degli arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la trentaduesima giornata della Serie BKT 2020/21, in programma lunedì 5 aprile 2021. Ascoli – Vicenza Luca Massimi di Termoli Costanzo – Liberti IV Ufficiale: Marini Cittadella – Reggina Federico Dionisi de L'Aquila Tardino – Villa IV Ufficiale: Santoro Cosenza – Cremonese Ivano Pezzuto di Lecce Pagnotta – Yoshikawa IV Ufficiale: Robilotta Empoli – ChievoVerona Daniele Orsato di Schio Giallatini – Preti IV Ufficiale: Ros Monza – Pescara Daniel Amabile di Vicenza Dei Giudici – Affatato IV Ufficiale: Gariglio Pisa – Lecce Livio Marinelli di Tivoli Bercigli – Nuzzi IV Ufficiale: Prontera Pordenone – Entella Francesco Meraviglia di Pistoia Lo Cicero – ...

