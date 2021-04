Sempre presunto innocente

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 4 aprile 2021) Lo scorso 29 marzo la Camera dei Deputati ha votato a favore del recepimentodellaDirettiva europea n. 2016/343 la quale stabilisce, tra l’altro, l’obbligo di garantire che l’indagato o l’imputato non sia presentato come colpevole di fronte all’opinione pubblicasin quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Malgrado già l’art. 27 della nostra Costituzione preveda che l’imputato non sia considerato colpevole sino alla condanna definitiva, il voto della Camera va salutato con favore. Infatti, se pure è vero che la presunzione di non colpevolezza dovrebbe essere un principio acquisito sia a livello giuridico che culturale, assistiamo spesso a una indifferenza diffusa nei confronti della violazione di tale principio, nonché di alcuni tra i diritti individuali la cui tutela dovrebbe contraddistinguere uno Stato di diritto: il diritto all’onore e alla reputazione, alla ...