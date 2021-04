(Di domenica 4 aprile 2021) La crisi, ne scrive anche Mariosul CorriereSera. La Juve è davanti a un crollo che era nell’aria ma che sta assumendo colori troppo intensi. C’è una deriva comune che riguarda tutto il suo mondo. La Juve ha tutto il diritto di perdere una stagione senza rendere conto a nessuno, ma è la sommagestione che fa pensare. Dcacciata di Allegri e Sarri, tecnici comunque con lo scudetto in tasca, al caso, forse il più indicativo quanto a leggerezza di gestione,situazione economica,scelta di Pirlo e alle responsabilità inopportune che gli sono state date, fino al comportamento dei suoi giocatori più volte denunciati per violazioni delle leggi sul Covid. Quando tre giocatori decidono ...

napolista : Sconcerti: da Suarez ai festini, alla Juventus sta venendo meno il senso della società Sul Corsera: Agnelli deve ri…

